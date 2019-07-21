Бессрочное перемирие в Донбассе продлилось меньше 13 часов

В ДНР обвинили украинцев в обстреле, в ЛНР пока все спокойно.

С 21 июля между ДНР, ЛНР и Украиной заключили бессрочное перемирие. Теперь в Донецке заявляют о срыве договоренностей украинскими силовиками.

Перемирие начало действовать с 00 часов воскресенья 21 июля, но в центре контроля прекращения огня самопровозглашенной ДНР сообщили РИА Новости, что ВСУ обстреляли их позиции по направлению Лебединское — Новая Таврия.

Народная милиция ЛНР при этом не фиксирует нарушений, хотя Первомайск, формально состоящий в ЛНР, обстреляли перед началом перемирия.

Переговоры нормандского формата (Франция, Германия, Украина, Россия) привели к формированию “минских соглашений” в 2014 году, по которым противоборствующие стороны в Донбассе прекращают боевые действия, но пока стабильности в регионе не удалось достичь.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Донбассе с полуночи установится перемирие.