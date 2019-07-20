На Донбассе с полуночи объявляется перемирие

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сомневается, что перемирие будет достигнуто. Фото: wikimedia.org

Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин сомневается, что перемирие будет достигнуто. Фото: wikimedia.org

Завтра на Донбассе наступит перемирие. В Донецкой и Луганской самопровозглашенных республиках изданы приказы о полном прекращении огня.

Народная милиция ДНР и ЛНР прекратит огонь с полуночи 21 июля, сообщает РИА «Новости». Приказы доведены до каждого военнослужащего, подчеркнули в ДНР и ЛНР и выразили надежду на то, что украинские вооруженные силы тоже будут соблюдать перемирие.

Новое перемирие в Донбассе было согласовано в Минске 17 июля.

Среди согласованных его условий действия — неприменение любого вида огня, включая снайперский, запрет на разведывательные и наступательные действия.

В ДНР заявили, что за последние сутки украинские силовики нарушали режим прекращения огня 18 раз, в ЛНР сообщили об одном обстреле. В четверг от обстрела на окраине Донецка погиб один человек.

Глава ДНР Денис Пушилин выразил сомнения в том, что украинские силовики прекратят огонь и призвал Киев и мировую общественность остановить убийство жителей Донбасса.

С апреля 2014 года жертвами конфликта на Донбассе стали около 13 тыс. человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что президент Украины назначил губернатора Донецкой области