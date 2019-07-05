Президент Украины назначил губернатора Донецкой области

Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины
Владимир Зеленский. Фото: администрация президента Украины

Новой главой Донецкой областной государственной администрации стал 33-летний Павел Кириленко.

Указ о назначении подписал президент Украины Владимир Зеленский. В документе указано, что Александр Куць, предыдущий губернатор Донецкой области, отставлен от должности в связи с окончанием срока полномочий бывшего украинского президента Петра Порошенко. Куць занимал этот пост в течение года — с июня 2018.

Павел Кириленко является уроженцем Донецкой области. Он окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого, после этого работал только по специальности — в прокуратурах Донецкой области и Генеральной прокуратуре страны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Глава украинского МИДа опасается сговора Европы с Россией. Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, написал в Facebook о главной проблеме после возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

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