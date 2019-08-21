Суд отправил замначальника уголовного розыска Петроградского района в колонию

Заместитель начальника уголовного розыска Петроградского района Михаил Еремин приговорен к 1,5 года в исправительной колонии общего режима. Его обвиняют в мошенничестве.

Петроградский районный суд огласил приговор по делу Еремина. Под стражу он был взят в зале суда немедленно. Свою вину мужчина признал.

Суд установил, что Еремин не позднее 25 декабря связался с мужчиной, находящимся в розыске, и предложил ему подписку о невыезде за денежной вознаграждение — 700 тыс. рублей.

Еремин был задержан 25 декабря 2018 года во время оперативного эксперимента и помещен на два месяца под домашний арест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге задержали начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС в Невском районе Николая Васильева. Его подозревают в вымогательстве взятки в размере более 2 млн рублей.