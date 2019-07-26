Начальника гражданской защиты МЧС арестовали за вымогательство взятки

Начальника гражданской защиты МЧС арестовали за вымогательство взятки
Арест назначен до 23 сентября. Фото: pixabay.com

Васильев получил 10 тысяч настоящих рублей и свыше 2 млн в муляжах.

Начальника управления гражданской защиты ГУ МЧС в Невском районе Петербурга решили арестовать за вымогательство взятки. Подозреваемый не возражал против меры пресечения, но на допросе вину не признал.

Следствие утверждает, что Николай Васильев потребовал от компании “Спецстрой ГО” взятку в 2 млн рублей за согласование снятия с учета защитных сооружений гражданской обороны “Газпромнефть-Аэро” и Октябрьского завода электровагонов, которые готовила “Спецстрой ГО”, сообщили Gazeta.SPb в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 26 июля.

Васильев якобы получил 24 июля взятку в размере 10 тысяч настоящих рублей плюс 2 млн и 350 тысяч в муляжах на Московском вокзале Петербурга. Арест Васильева продлится до 23 сентября.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Кудрово напали на адвоката.

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