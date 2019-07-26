Нападение в домашних тапках на адвоката

Угрозами и применением силы мужчина выхватил у женщины iPhoneX, после чего скрылся. Фото: pixabay.com

Угрозами и применением силы мужчина выхватил у женщины iPhoneX, после чего скрылся. Фото: pixabay.com

Полиция города Кудрово занимается расследованием разбойного нападения на женщину в лифте жилого дома.

Нападение произошло в лифте дома на Английской улице в ночь на пятницу, 26 июля. Известно, что женщина зашла в кабину лифта, после нее зашел мужчина в черной кофте с капюшоном. После того, как двери лифта закрылись и лифт начал ехать, мужчина достал нож. Угрозами и применением силы мужчина выхватил у женщины iPhoneX, после чего скрылся.

Женщина работает адвокатом. По ее словам злоумышленнику около тридцати лет, также описала, что на нем были синие джинсы и домашние тапки коричневого цвета, сообщает 47news.

По факту произошедшего еще ведется расследование.

Район является одним из криминальных по количеству преступлений, сообщают сотрудники полиции.

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