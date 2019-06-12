Раскрыто разбойное нападение на салон связи в Московском районе

Подозреваемый задержан. Фото: pixabay
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

Инцидент случился 6 июня в помещении салона сотовой связи, который находится в одном из домов по проспекту Космонавтов в Московском районе Санкт-Петербурга.

В салон связи проник неизвестный злоумышленник и стал угрожать предметом, внешне похожим на нож. Преступник применил физическую силу к 21-летнему продавцу, после чего совершил хищение 100 тысяч рублей и 2 мобильных телефонов, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В результате действий полиции был задержан 28-летний мужчина, который был изобличен в совершении указанного преступления. Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено дело по статье «Разбой». Подозреваемый задержан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что с Варшавской был украден автомобиль стоимостью более 5 млн рублей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
московский район полиция разбой
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