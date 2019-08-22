Тело пенсионера с простреленной грудью увезли с Культуры

В квартире нашли обрез, гранату и патроны. Фото: pixabay.com

В квартире нашли обрез, гранату и патроны. Фото: pixabay.com

Эксперты назовут обстоятельства смерти только после проведения обследования трупа.

Пенсионера с простреленной грудью нашли в квартире на пр. Культуры Санкт-Петербурга. В помещении полиция обнаружила незарегистрированное оружие.

Как стало известно GazetaSPb 22 августа, полиция Выборгского района Петербурга прибыла в квартиру накануне днем, вскрыла дверь и внутри обнаружила тело. Сейчас труп отправили в морг, эксперты проведут обследование, вскрытие и только тогда смогут назвать обстоятельства смерти. Пока что полиция Петербурга готовит материалы для уголовного дела.

В квартире на пр. Культуры лежал обрез охотничьего ружья и корпус гранаты. Полицейские нашли и 300 патронов для обреза. Оружие не числилось в базе данных.

Ранее GazetaSPb сообщила, что с потолка на Беговой улице капал кровь: в квартире этажом выше нашли мертвого пенсионера.