Эдгар По в Петербурге: с потолка квартиры на Беговой капала кровь

Пока полиция Петербурга не считает происшествие убийством. Фото: pixabay.com

Пока полиция Петербурга не считает происшествие убийством. Фото: pixabay.com

Этажом выше полиция нашла разлагающийся труп пенсионера.

Гражданин Узбекистана обратился полицию из-за крови, капающей с потолка в его квартире на Беговой улице. В квартире этажом выше нашли мертвого пенсионера.

Как стало известно GazetaSPb, полиция Петербурга приехала на Беговую улицу утром в воскресенье по заявлению 51-летнего мигранта. Квартиру на седьмом этаже пришлось вскрывать, а спальне лежал разлагающийся труп. По предварительной информации, погибшим стал 78-летний пенсионер из Липецка. Сейчас тело отправили на вскрытие — пока полиция Петербурга не считает происшествие убийством.

Происшествие напоминает рассказы известного писателя ужасов Эдгара По — например, главный герой одной из самых известных работ “Сердце-обличитель” убивает пенсионера и прячет тело под досками пола.

Ранее GazetaSPb сообщила, что врачи Санкт-Петербурга спасают в больнице младенца с треснувшим черепом.