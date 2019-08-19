Врачи Петербурга спасают младенца с треснувшим черепом

Врачи Петербурга спасают младенца с треснувшим черепом
Состояние мальчика называют тяжелым. Фото: pixabay.com

Мать обратилась за помощью через 5 дней после обнаружения вмятин на голове ребенка.

Младенца с треснувшим черепом привезли в одну из больниц Санкт-Петербурга вечером в воскресенье. Полиция Петербурга выяснит обстоятельства травмирования ребенка.

Как стало известно GazetaSPb 19 августа, ребенка привезли с Ленской улицы Красногвардейского района Петербурга. Врачи признают состояние двухмесячного ребенка тяжелым: у него диагностировали ушиб мозга, перелом основания черепа, кровоизлияние в височной области, закрытую черепно-мозговую травму.

На вопрос о получении ребенком травм, 31-летняя мать объяснила, что нашла вмятины на голове ребенка 13 августа — только спустя 5 дней женщина решил обратиться за помощью врачей. Правоохранительные органы Петербурга держат ситуацию на контроле.

Ранее GazetaSPb сообщила, что мальчик прострелил себе палец пистолетом матери.

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