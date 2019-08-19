Сын нашел у матери в сумке пистолет и решил его проверить

Сын нашел у матери в сумке пистолет и решил его проверить
Оружие зарегистрировано в установленном порядке. Фото: pixabay.com

Маленького петербуржца увезли в НИИ с ранением пальца на правой руке.

Мальчика с огнестрельным ранением привезли в НИИ скорой помощи Санкт-Петербурга вечером в субботу. 8-летний ребенок нашел у матери в сумке травматический пистолет.

Как стало известно GazetaSPb 19 августа, врачи диагностировали у пациента из Выборгского района Санкт-Петербурга ранение второго пальца на кисти правой руки. Состояние мальчика оценивают как средне тяжелое.

Ребенок нашел дома «травмат» “Оса”. Он нечаянно выстрелил в руку самому себе. Оружие зарегистрировано в установленном порядке, но 47-летняя женщина понесет наказание за хранение пистолета в доступных для детей местах. Оружие забрали.

Ранее GazetaSPb сообщила, что пятилетний мальчик угодил под колеса детского паровозика.

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