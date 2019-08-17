Пятилетний мальчик угодил под колеса детского паровозика

Пятилетний мальчик угодил под колеса детского паровозика
Ребенок находится в тяжелом состоянии. Фото: СК РФ по Саратовской области

Ребенок вывалился из него, а водитель этого не заметил.

Все случилось 16 августа в Саратове на бульваре Героев Отечества. Обо всем сообщают РИА новости, ссылаясь на собственные источники.

Известно, что пятилетний ребенок катался на паровозике вместе со своим младшим братом. В какой-то момент ему захотелось перелезть с одного вагончика в другой – это закончилось падением на асфальт прямо под колеса паровозика. Мальчика госпитализировали с места происшествия в тяжелом состоянии.

Следственный комитет по региону уже выясняет обстоятельства инцидента. Есть мнение, что услуги, предоставляемые владельцев аттракциона, не соответствуют требованиям безопасности.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что юный петербуржец угодил под колеса поезда. Согласно официальным данным, молодой человек переходил железную дорогу, когда к станции Ручьи подъезжал поезд. Подросток не отреагировал на звуковой сигнал, который подал машинист, а экстренное торможение не помогло избежать столкновения. В результате юноша получил травмы, но насколько серьезные – не уточняется.

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Пятилетний мальчик угодил под колеса детского паровозика
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