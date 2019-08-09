Юный петербуржец угодил под колеса поезда

15-летний юноша перебегал дорогу, когда на него наехал состав.

Все случилось сегодня, 9 августа. Обо всем GazetaSPb сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СЗФО. Согласно официальным данным, молодой человек переходил железную дорогу, когда к станции Ручьи подъезжал поезд. Подросток не отреагировал на звуковой сигнал, который подал машинист, а экстренное торможение не помогло избежать столкновения. В результате юноша получил травмы, но насколько серьезные – не уточняются.

«В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего»,

— говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники МВД также напоминают петербуржцам, что у железной дороги стоит вести себя максимально осторожно и соблюдать правила.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что момент наезда на маленькую девочку и женщину в Щеглово попал на видео. Виновный в аварии скрылся с места происшествия, но уже задержан.