Момент наезда на маленькую девочку и женщину в Щеглово попал на видео

Виновный в аварии скрылся с места происшествия, но уже задержан.

Все случилось в понедельник, 5 августа, в поселке Щеглово Всеволожского района Ленинградской области. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в отделе пропаганды УГИБДД. Маленькая девочка трех лет и 60-летняя женщина находились во дворе жилого дома, когда на них наехал автолюбитель.

По предварительным данным, мужчина не справился с управлением машины, в результате чего выехал на газон. Жертвы аварии находятся в тяжелом состоянии, за их жизни борются врачи.

Несмотря на то, что горе-водителю удалось скрыться, его задержали в кратчайшие сроки. Смотря видео с регистратора, сотрудники ГИБДД обнаружили момент наезда на пешеходов.

«По результатам проведенного освидетельствования состояние опьянения у водителя не установлено. По данному факту проводится проверка»,

— говорится в сообщении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на ЗСД произошло массовое ДТП, после которого машины всмятку.