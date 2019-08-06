На ЗСД произошло массовое ДТП, после которого машины всмятку

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Все случилось сегодня, 6 августа, на съезде с Западного скоростного диаметра в Приморском районе. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди выложили фотографии, а также уверяют, что авария стала причиной небольшой пробки и снижения скорости движения на участке.

Судя по всему, участниками ДТП стали как минимум три автомобиля. Все машины выглядят помято, седан и вовсе превратился в автохлам. Никто не уточнил, как именно все произошло. Люди предположили, что все началась с движения задним ходом. Остается надеяться, что в инциденте действительно никто не пострадал и все остались целы и невредимы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что девушка с битой отстояла право проезда по тротуару Комендантского. Дорожные работы в Приморском районе обостряют отношения пешеходов и автомобилистов.