Девушка с битой отстояла право проезда по тротуару Комендантского

Дорожные работы в Приморском районе обостряют отношения пешеходов и автомобилистов.

Ремонт Комендантского проспекта нарушил привычную жизнь Приморского района Петербурга и усиливает напряжение между пешеходами и автомобилистами. Красный Lexus решил проехать по тротуару проспекта днем в понедельник 5 августа — но некоторым идея не понравилась.

Житель Приморского района Петербурга заснял на видео номера машины, которая позволила себе выехать на пешеходную зону. Тут из машины вышла девушка с бейсбольной битой в руках и заставила мужчину освободить дорогу. На заявление пешехода, что машина по тротуару, она ответила, что Комендантский проспект “перерыт”.

Поэтапное закрытие движение началось с 3 августа. Стоимость работ оценили в 185 млн рублей. Подрядчик отремонтирует 92 тысячи м2 дороги и почти 3 тысячи м2 тротуара.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Выборгском районе Петербурга фургон сбил пешехода на переходе.