Фургон сбил пешехода на переходе в Парголово

Фургон как будто начал тормозить всего за 10 м до "зебры". Фото: скриншот https://vk.com/dorinspb

Фургон как будто начал тормозить всего за 10 м до "зебры". Фото: скриншот https://vk.com/dorinspb

Тормозной путь грузовой машины составил около 30-40 м.

Грузовой фургон сбил мужчину на пешеходном переходе в Парголово. Авария в Выборгском районе Петербурга произошла около 17:30 на дороге на Каменку.

Ford Transit наехал на мужчину в зоне нерегулируемого перехода в Выборгском районе Петербурга, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Пострадавшего увезли на “Скорой помощи” с тяжелыми травмами.

Пользователи соцсетей отметили странный тормозной путь фургона на фотографиях с места ДТП: водитель Ford начал тормозить примерно за 10 м до “зебры” и продолжал давить на педаль еще около 20-30 м после перехода. Возможно, автомобиль двигался на высокой скорости; возможно, тормоза машины неисправны.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Mercedes насмерть сбил женщину в Калининском районе Петербурга.