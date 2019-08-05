В Калининском районе водитель Mercedes насмерть сбил женщину

Днем 5 августа на Пискаревском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием иномарки и пешехода.

Около 12:30 в Калининском районе Петербурга произошла смертельная авария — автомобиль марки Mercedes насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Металлистов. Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Пользователи предполагают, что женщина переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уточнили, что в автомобиль сбил 67-летнюю женщину. Она скончалась на месте происшествия от полученных травм.

Сотрудники ГИБДД уточняют обстоятельства аварии. Пока неизвестно, где именно женщина пересекала проезжую часть — по пешеходному переходу, или вне его зоны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный петербуржец попал в ДТП и сказал, что его автомобиль угнали. Петербуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял своим автомобилем марки «Мазда» и совершил наезд на бордюр.