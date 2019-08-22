У матроса в петербургском хостеле утащили 120 тысяч рублей

Кошелек лежал в портфеле, а портфель стоял у кровати. Фото: pixabay.com

Кошелек лежал в портфеле, а портфель стоял у кровати. Фото: pixabay.com

Полиция Фрунзенского района уже ищет неизвестных злоумышленников.

Матрос одной из судоходных компаний обратился в полицию Санкт-Петербурга после пропажи денег из кошелька. Неизвестный залез в его портфель, стоявший у кровати в хостеле.

Гражданин снял комнату в хостеле на Тамбовской улице, передали GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти в четверг 22 августа. По словам мужчины, деньги из кошелька исчезли в период с 16 до 19 часов вторника, речь идет о 120 тысячах рублей. Возможно, злоумышленники заранее знали, где находятся деньги.

Сейчас полиция Санкт-Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Правоохранители Фрунзенского района уже ищут злоумышленников.

Ранее GazetaSPb сообщила, что подозреваемый в краже из костюмерного автобуса признан виновным.