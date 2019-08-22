Суд признал виновным подозреваемого в крупной краже из костюмерного автобуса

Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. Фото: pixabay

Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей. Фото: pixabay

Суд Петербурга огласил приговор по уголовному делу о краже из костюмерного автобуса в июне текущего года.

Суд установил, что обвиняемый Никита Багайоко, в июне 2019 года проник в костюмерный автобус и похитил из него личные вещи актеров и съемочной группы, вещи троих потерпевших, среди которых: ювелирное украшение, наручные часы, гаджеты, деньги и косметику. После чего он скрылся. Общая сумма ущерба составила более двух миллионов рублей.

Багайоко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «ража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере».

Ему назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима сроком на 2 года 7 месяцев.

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