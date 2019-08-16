Петербургский суд признал экс-главу РСМ Дмитрия Лядова в мошенничестве и освободил в зале суда

Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, однако наказание сочли отбытым. Фото: pixabay

Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, однако наказание сочли отбытым. Фото: pixabay

Бывшего руководителя Российского союза молодежи (РСМ) в Петербурге и Ленобласти признали Дмитрия Лядова признали виновным в мошенничестве в крупном размере. После вынесения приговора его отпустили из под стражи.

Дмитрий Лядов признан виновным в мошенничестве и покушении на мошенническое хищение средств бюджета с использованием служебного положения. Общая сумма похищенного — 804 тысячи рублей. Его приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, однако наказание сочли отбытым c учетом проведенного времени в СИЗО. Об этом сообщает «Мойка78«.

Также перед судом предстала и бывшая руководительница финансового отдела РСМ в Петербурге Марина Дементьева, которую приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Суд установил, что в 2016 года Лядов и Дементьева предоставили в Комитет по молодежной политике поддельные документы, подтверждающие проведение мероприятий для молодежи. За это организация получала субсидии из бюджета. Они успели украсть более 800 тысяч рублей и предприняли попытку похитить еще 700 тысяч.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд Петербурга назначил штраф в полмиллиона за попытку подкупа.