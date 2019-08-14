Суд Петербурга назначил штраф в полмиллиона за попытку подкупа

Гендиректор петербургской компании пытался получить выгодный тендер.

Гендиректора компании “Амегастрой” признали виновным в коммерческом подкупе. Прошлой весной обвиняемый пытался обеспечить тендер для своего предприятия.

Суд выяснил, что подсудимый попросил знакомого передать комбинату крупную денежную сумму, чтобы “Амегастрой” выбрали для монтажа инженерных сетей очистных сооружений. Стоимость этих работ оценили на сумму более 12 млн рублей, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 14 августа.

Сотрудникам комбината предложили 600 тысяч рублей за победу “Амегастроя”. Часть из этой суммы передали лицу, которое помогало правоохранительным органам. После этого посредника задержали: его уже осудили и назначили ему 450 тысяч рублей штрафа. Что касается главы предприятия, то суд Колпинского района Петербурга признал подсудимого виновным и назначил ему штраф в 500 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщила, что петербургскую фабрику лишают станков из-за долгов по зарплате.