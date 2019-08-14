Петербургскую фабрику лишают станков из-за долгов по зарплате

Руководство “ПКФ “Альма” задолжало сотрудникам около 4 млн рублей.

У фабрики детского игрового оборудования Санкт-Петербурга арестовали станки. Предприятие отказывается платить сотрудникам причитающееся.

ООО “ПКФ “Альма” задолжала около 4 млн рублей по зарплатам, сообщили GazetaSPb в УФССП 14 августа. Исполнительные листы поступили в отдел УФССП Невского района Петербурга. Сначала приставы обратили внимание на счета компании в банках, затем запретили вносить изменения в реестр юрлиц. Все это не привело к желаемым результатам: работники предприятия по-прежнему сидели без денег.

Юрлицу назначили исполнительный сбор в 30 тысяч рублей, а руководству пригрозили уголовной ответственностью. Наконец, приставы приехали в организацию и арестовали ее имущество: с предприятия вывезли мебель, технику и четыре станка. Все это продадут, а вырученные средства пойдут в счет погашения долга.

Ранее GazetaSPb сообщила, что судебные приставы посетили должницу.