Судебные приставы навестили должницу

После личной встречи с приставами женщина погасила долг.

Петербурженка погасила задолженность сразу после встречи с представителями исполнительной власти. Жительница Красносельского района Петербурга задолжала управляющей компании 146 000 рублей.

Как сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, 38-летняя женщина игнорировала все повестки с требованием погасить долг. Из-за долгих уклонений от выплаты судебный пристав арестовал банковские карты должницы и наложил запрет на использование автомобиля. Затем был назначен исполнительский сбор для добровольного внесения суммы долга.

Увидев, что все меры бесполезны, судебные приставы решили пообщаться с должницей лично. Встреча прошла продуктивно, и сразу после ее окончания женщина отправилась получать квитанцию по оплате.

Денежные средства внесены, дело закрыто.

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