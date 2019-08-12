Анастасию Заворотнюк не хотят отпускать за границу из-за долгов

Артистка должна выплатить банку более 1,6 миллиона рублей.

Об этом стало известно 12 августа. Обо всем сообщает «СтарХит», ссылаясь на собственные источники. Защита Анастасии Заворотнюк объяснила, что актриса взяла в банке 44 миллиона рублей, так как хотела приобрести дом. Кредит она погасила еще в 2018 году, но теперь представители банка заявили, что Заворотнюк не заплатила исполнительский сбор в размере более 1,6 миллиона рублей. Теперь они хотят добиться, чтобы артистку перестали выпускать за границу.

«Эта сумма накопилась за время судебных разбирательств,»

— пояснил «СтарХиту» Виктор Пастрнак, один из адвокатов артистки.

Защита Заворотнюк также отметила, что артистка не испытывает серьезных проблем, но ей сейчас не до разбирательств – недавно она стала в третий раз мамой, о чем долго не рассказывала прессе и своим поклонникам.

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