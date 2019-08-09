Во Франции вновь задумались о взыскании с России царских долгов

Во Франции вновь задумались о взыскании с России царских долгов
Ряд французов считают, что Россия выплатила далеко не всю царскую задолженность. Фото: pixabay.com

Депутаты Национального собрания Франции продолжают считать наследников французов, вложившихся в дореволюционные облигации, потерпевшими.

Запрос, направленный депутатом Франсисом Веркамером министру по вопросам госслужбы и бюджета Жеральду Дарманенну содержит рекомендацию правительству Франции обратить внимание на ущемленные права французов — держателей российских облигаций царских времён. Вернее, права их наследников, сообщает Russia Today.

Речь идёт о гражданах, вложившихся в облигации железнодорожных компаний, обеспеченных царским золотом — всего французские граждане вложили около 53 миллиардов нынешних евро. После революции Владимир Ленин заявил, что уплата долгов царского режима возможна только гражданам тех стран, которые признают советскую власть — Франция однако продолжала политику интервенции и поддержки белогвардейского движения, что привело к отказу СССР платить по долгам.

Тем не менее, после разрушения советского строя между правительствами России и Франции было достигнуто соглашение: российская стороны выплачивала вкладчикам и их наследникам 400 миллионов долларов, а французы отказываются от любых претензий. Тем не менее, некоторые продолжают считать, что выплаченная сумма была неадекватна реальной задолженности.

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