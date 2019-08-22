Петербургского школьника подозревают в интимной близости с 13-летней

Сексуальные отношения десятиклассника с девочкой продолжались несколько месяцев.

Подростку из Московского района Петербурга грозит уголовное дело за его сексуальную жизнь. Десятиклассник вступил во взрослые отношения с 13-летней девочкой.

Как стало известно GazetaSPb 22 августа, мать школьницы обратилась в полицию Санкт-Петербурга в среду. Она рассказала, что молодой человек соблазнил ее дочь еще в апреле и с тех неоднократно вступал с ней в половую связь.

Возраст согласия в Российской Федерации составляет 16 лет — до этого сексуальные отношения грозят реальным тюремным сроком. Возраст уголовной ответственности, согласно УК РФ, наступает в 16 лет, хотя за сексуальное насилие и изнасилование — с 14 лет.

Ранее GazetaSPb сообщила, что молодой человек изнасиловал бывшую девушку в Мурино.