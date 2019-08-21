Молодой человек изнасиловал бывшую девушку в Мурино

Пострадавшая обратилась в больницу с растяжением шеи и кровопотеками.

Жительница Мурино обратилась в полицию Санкт-Петербурга. Она заявила, что бывший сожитель изнасиловал ее.

Как стало известно GazetaSPb 21 августа, девушка 26-ти лет пришла в отдел полиции вечером во вторник. Она рассказала, что к ней в гости пришел ее бывший молодой человек на 2 года младше и подверг ее насилию. Кроме этого девушка обратилась в больницу. Там нашли состояние пострадавшей удовлетворительным, хотя и диагностировали растяжение шейных мышц и кровоподтеки на предплечье, бедре и колене.

Правоохранительные органы проверяют заявление жертвы. Сейчас полиция Санкт-Петербурга решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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