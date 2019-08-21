На Маяковского надругались над попрошайкой

В Центральном районе Санкт-Петербурга неизвестный на иномарке надругался над безработной женщиной.

Все случилось на улице Маяковского. С заявлением в полицию 47-летняя женщина обратилась днем ранее, 20 августа.

Потерпевшая бродила по городу в целях попрошайничества, когда злоумышленник на Land Rover остановился около нее. Со слов женщины, он заманил ее в салон, где надругался.

Как сообщает ГУ МВД РФ по городу и области, женщина не здорова, у нее имеются психологические отклонения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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