В одной из квартир Новосибирска обрушилась крыша на спящих мать и сына

В жилом доме Новосибирска ночью произошло обрушение. Крыша дома рухнула на спящих мать и ребенка. Они остались живы, но из спальни им не выйти.

Все произошло в одном из домов на 2-й Шевцовой улице. С журналистами связалась потерпевшая и рассказала, что проблемы с кровлей начались сразу после того, как пошли ремонтные работы в квартире. Материалы складировались на чердаке и балка не выдержала.

Обрушение крыши было заметно днем ранее, 20 августа. Как сообщают «Вести Новосибирска», на место происшествия выезжала специальная комиссия, ситуацию обещали исправить. Также заявили, что жизни жильцов ничего не угрожает.

Пострадавшая уже вызывала помощь, но все еще вместе с ребенком находится в заблокированной в результате обвала спальне. Все комната в пыли и усыпана строительным мусором.

Ранее в GazetaSPb сообщали о найденном в Новосибирске трамвае. Его изготовили на Кировском заводе.