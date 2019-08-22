Петербургскую компанию, не готовую к отмыванию денег, предупредили

Найденные недочеты все же придется исправить. Фото: pixabay.com

Найденные недочеты все же придется исправить. Фото: pixabay.com

Сделки с недвижимостью не были защищены от преступников, занимающихся легализацией дохода.

Сотрудники прокуратуры Петербурга проверили, как в Приморском районе исполняют законы по борьбе с легализацией преступных денег.

Проверка ООО “Мегаполис Плюс”, которая занимается сделками с недвижимостью, показала, что компания не разработала правила контроля и не готовила сотрудников для пресечения возможного отмывания денег. У организации не было специального служащего, который бы отвечал за ситуацию в сфере подобной безопасности, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 22 августа.

В отношении гендиректора возбудили дела о нарушениях. Управление Росфинмониторинга по СЗФО решило ограничиться предупреждениями. Найденные недочеты все же придется исправить.

Ранее GazetaSPb сообщила, что осужденные за “отмывание” денег заплатят в казну свыше миллиона.