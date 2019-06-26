Осужденные за “отмывание” денег заплатят в казну свыше миллиона

Невский районный суд заберет у преступников деньги, которые они заработали на наркотиках в 2015 году.

В Петербурге осужденные за легализацию денег от продажи наркотиков вернут в казну более 1 млн рублей, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 26 июня. Преступники совершали операции с деньгами, чтобы их нельзя было отследить, в 2015 году.

Суд постановил, что сделки по продажам запрещенных веществ признаются ничтожными — злоумышленники использовали их на отчуждение объекта, ограниченного в гражданском производстве. Зампрокурора обратился в Невский районный суд и там признали, что деньги можно перечислить государству. Требования прокурора удовлетворили и он проверит их исполнение после вступления решения в силу, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в метро Санкт-Петербурга задержали девушку с запрещенными веществами, но она помогла полицейские выйти на сбытчиков.