Задержанная в метро девушка с наркотиками помогла выйти на сбытчиков

В прошлом году на станции петербургского метрополитена «Беговая» была задержана женщина, у которой было обнаружено 12 гр амфетамина.

Гражданка согласилась содействовать со следствием и оказать помощь правоохранительным органам для изобличения сбытчиков наркотических средств, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга.

В результате были задержаны двое мужчин, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ, частью 3 статьи 30 УК РФ и пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Следствие считает, что обвиняемые разработали специальные символы и слова для поиска покупателей. В ходе обыска у них было обнаружено 50 гр гашиша.

Уголовное дело передано в Невский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что житель Невского района уехал на две недели и не досчитался иконы с телевизором по приезду.