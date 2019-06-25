Житель Невского района уехал на две недели и не досчитался иконы с телевизором по приезду

Кражу, по версии хозяина квартиры, совершил его знакомый.

С заявлением в полицию житель Невского района обратился 24 июня, сообщают сегодня сотрудники ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина 40 лет заявил, что с 10 по 24 июня его квартиру в доме на улице Тельмана обокрали.

Из квартиры похитили телевизор, икону, хрусталь и фарфоровые фигурки. Сумма ущерба составила 36 тысяч рублей. В ограблении потерпевший винит своего знакомого.

По данному факту проводится оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пенсионер в Калининском районе думал, что идет в подъезд покупать одеяло, но его хотели ограбить.