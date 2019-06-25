Пенсионер в Калининском районе думал, что идет в подъезд покупать одеяло, но его хотели ограбить

Злоумышленник заманил пожилого мужчину 1948 года рождения в дом 31 по улице Бестужевской.

В полицию потерпевший обратился накануне с заявлением, сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Мужчина сообщил, что неизвестный мужчина хотел продать ему одеяло и предложил сделать покупку в подъезде. Инцидент произошел в парадной дома 31 по улице Бестужевской.

В подъезде неизвестный сорвал с него золотую цепочку с крестиком. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. По данному факту проводится оперативно-разыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников.

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