“Алые паруса” для двух девушек закончились отравлением и потерей драгоценностей на 102 тысячи рублей

Их возили по городу на темной иномарке "Ниссан", управлял которой мужчина якобы азиатской внешности. Фото: https://pixabay.com

Их возили по городу на темной иномарке "Ниссан", управлял которой мужчина якобы азиатской внешности. Фото: https://pixabay.com

Уже под утро девушки познакомились с новой компанией у “Приморской” и решили покататься с ними по городу.

Такое легкое поведение и необдуманные решения привели к серьезным последствиям. Девушки возвращались около 07:00 с праздника “Алые паруса” и познакомились с компанией у метро. Об этом пишет “Neva.Today”.

Не особо задумываясь, они выпили предложенный им алкогольный напиток и уже плохо себя почувствовали, но это не помешало им еще и покататься по городу.

Их возили по городу на темной иномарке «Ниссан», управлял которой мужчина якобы азиатской внешности. Уже после им пришлось обратиться в больницу, а также они обнаружили, что кольца и серьги отсутствуют. Общая стоимость ущерба составила порядка 102 тысяч рублей. Также пропали смартфоны и наличные деньги.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Приозерске, выпущенного на свободу в январе мужчину, задержали по подозрению в изнасиловании.