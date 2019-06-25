В Приозерске, выпущенного на свободу в январе мужчину, задержали по подозрению в изнасиловании

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Фото: https://pixabay.com

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Фото: https://pixabay.com

По версии следствия, мужчина избил и изнасиловал свою жертву.

Следственным отделом по городу Приозерск следственного управления Следственного комитета РФ по Ленобласти возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Приозерского района. Об этом сегодня сообщают сотрудники Следственного комитет РФ по Ленобласти.

По версии следствия, 23 июня компания мужчин и женщин находились в квартире одного из домов в поселке Мельниково. Компания распивала спиртные напитки. Воспользовавшись временным уходом хозяев из квартиры, подозреваемый напал на 41-летнюю гостью. Перед этим он избил женщину.

Сейчас мужчина задержан. Ранее он уже отбывал наказание в исправительном учреждении за особо тяжкое преступление и выпустился на свободу в январе 2019 года.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия.

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