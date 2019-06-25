В парадной дома в Тихвинском районе надругались над девочкой-подростком

По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
По данному факту возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Подозреваемый в этом злодеянии задержан сотрудниками полиции.

С заявлением в полицаю обратилась мать пострадавшей несовершеннолетней девочки. Как стало известно Gazeta.SPb сегодня, накануне в парадной одного из домов, расположенных в Тихвинском районе Ленинградской области, неизвестный напал на школьницу и совершил насильственные действия сексуального характера.

После происшествия задержали подозреваемого. С мужчиной 1977 рождения работает полиция.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что тело ребенка нашли в выгребной яме в Ленобласти.

происшествие Тихвинский район
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В парадной дома в Тихвинском районе надругались над девочкой-подростком
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