Тело ребенка нашли в выгребной яме в Ленобласти

В 2018 году, по данным “Лиза Алерт”, семь детей погибли в уличных туалетах.

В деревне Хаболово нашли тело ребенка в выгребной яме, сообщили Gazeta.SPb в правоохранительных органах Ленинградской области 24 июня. Двухлетнего мальчика объявили в розыск в Кингисеппском районе, а теперь тело отправляют в морг.

Полицейские сообщают, что тело нашла 31-летняя женщина возле дачного дома. До этого момента органы надзора никогда не сталкивались с семьей и на учете в органах она не стояла. Сейчас обстоятельства гибели ребенка уточняются.

У 22% россиян нет доступа к центральной канализации, по данным Росстата. Волонтеры “Лиза Алерт”, которые занимаются поиском пропавших людей, заявили,что в 2018 году в выгребных ямах уличных туалетов погибли семь несовершеннолетних — от 2 до 16 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге возбудили дело по факту падения ребенка из окна.