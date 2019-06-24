После падения ребенка из окна в Колпино возбудили дело

По статье УК РФ пьяная мать может попасть в тюрьму на год.

После падения малолетнего ребенка на ул. Веры Слуцкой в Колпино полиция возбудила уголовное дело, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга 24 июня. Пьяная мать не проследила за действиями трехлетнего мальчика.

Полицейские выяснили, что ребенок взобрался на подоконник, оперся руками на москитную сетку и упал вниз, ударившись о козырек. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Отдел дознания ОМВД возбудил дело об оставлении в опасности. По этой статье уголовного кодекса можно получить штраф до 80 тысяч, обязательные работы на срок до 360 часов, исправительные или принудительные работы на срок до года или тюремное заключение на год.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Колпино из окна выпал мальчик.