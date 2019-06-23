В Колпинском районе из окна выпал двухлетний ребенок

К сожалению ни одно лето не обходится без несчастных случаев с выпадением детей из окон. Фото: pixabay.com

К сожалению ни одно лето не обходится без несчастных случаев с выпадением детей из окон. Фото: pixabay.com

Вчера около восьми вечера из окна 8 этажа дома №54 по улице Веры Слуцкой выпал мальчик 2017 года рождения. Он госпитализирован с различными травмами в тяжелом состоянии.

Полиция получила телефонограмму из медучреждения и сейчас выясняет обстоятельства этого происшествия, сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

За 2017 год в России из 2259 человек, причиной смерти которых стало падение с высоты, более половины составляли дети, выпавшие из окон.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в центре Петербурга из окна выпали три енота.