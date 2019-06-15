Три енота выпали из окна на машину в центре Петербурга

Животные получили травмы, но об их тяжести пока нельзя ничего сказать. Фото: https://vk.com/spb_today

Животные получили травмы, но об их тяжести пока нельзя ничего сказать. Фото: https://vk.com/spb_today

Хозяйка енотов и владелец автомобиля обсуждают возмещение ущерба.

В центре Санкт-Петербурга с четвертого этажа на машину Renault выпали три енота, сообщили очевидцы в социальных сетях 15 июня. Животные получили травмы при падении и помяли стекло автомобилю, стоящему во дворе дома у пересечения Марата и Достоевского.

В социальных сетях появилось видео с место происшествия: у енотов течет кровь. На видео попали только два енота из трех. Свидетели предположили, что животные получили шок и надеются, что хозяйка немедленно отвезет их к ветеринару.

Обстоятельства, при которых все три енота выпали из окна пятиэтажного дома, не уточняются. Хозяйка енотов и владелец автомобиля Renault Duster обсуждают вопросы возмещения ущерба, передают очевидцы в социальных сетях.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге выделят 5 млн рублей на приюты для бездомных животных.