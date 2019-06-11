Власти Петербурга выделят на приюты для бездомных животных около 5 млн рублей

Данное постановление подписал действующий губернатор Александр Беглов сегодня.
Как сообщает администрация Петербурга сегодня, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал ряд важных нормативных документов. Среди них постановление, в рамках которого приюты для безнадзорных животных получат субсидии.
Для этих целей в бюджете Петербурга заложено 4 960 500 руб. В Смольном отметили, что в конкурсном отборе смогут принять участие социально ориентированные некоммерческие объединения, которые осуществляют профильную деятельность и зарегистрированы в качестве юридического лица на территории России.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России.