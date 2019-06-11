Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с наступающим Днем России

День России в стране отметят 12 июня. Фото: Рixabay

День России в стране отметят 12 июня. Фото: Рixabay

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер петербургского ЗакСобрания Вячеслав Макаров в преддверии празднования Дня России пожелали петербуржцам «мира, уверенности в завтрашнем дне и новых свершений на благо Петербурга и России.

Беглов и Макаров назвали Петербург является городом-тружеником, новатором и крупнейшим инновационным, научно-образовательным и деловым центром.

«Сегодня мы сообща трудимся на благо любимого города и умножаем его славу, решаем важнейшие социальные задачи, продвигаем «умные» технологии, создаем комфортную городскую среду», отмечается в обращении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в День России трамваи и троллейбусы изменят Петербурга изменят свой маршрут.