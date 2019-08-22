Петербуржец пытался продать арендованное авто

Жителя Петербурга подозревают в хищении арендованной иномарки. По версии следствия, он собирался продать её за 140 тыс. рублей.

В транспортную полицию с заявлением о пропаже автомобиля обратился житель Новгородской области. Машину он сдал организации в аренду. Однако затем авто исчезло, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Отыскать автомобиль и предполагаемого похитителя удалось «по горячим следам». Подозреваемым оказался 49-летний житель Петербурга, ранее судимый за убийство в Архангельске.

Мужчина взял авто на прокат. Вернуть иномарку он должен был через трое суток. Но организация иномарку назад так и не получила.

По предварительным данным, злоумышленник надеялся продать авто и получить 140 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жительницу Петербурга обвиняют в краже десяти автомобилей.