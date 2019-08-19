Девушку обвиняют в краже 10 автомобилей в Санкт-Петербурге

Жительница Северной столицы помогала друзьям отгонять похищенные машины в гараж.

Жительницу Санкт-Петербурга обвиняют в краже 10 автомобилей. Она помогала друзьям отгонять похищенные машины в гараж.

Лидер преступной группы собрал вокруг себя 9 человек — среди них оказалась и обвиняемая. С апреля по июнь 2017 года злоумышленники похитили 10 автомобилей, сообщили GazetaSPb в прокуратуре Петербурга 19 августа. При этом сумма ущерба оказалась относительно скромной — около 3 млн рублей.

Женщина согласилась сотрудничать с правоохранительными органами Санкт-Петербурга и начала возмещать ущерб потерпевшим. Сейчас ее дело отправляют в суд Невского района Санкт-Петербурга — вероятно, она может рассчитывать на снисхождение.

Ранее GazetaSPb сообщила, что на Софийской петербуржцы наблюдали за сгорающим дотла автобусом.