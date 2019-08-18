На Софийской петербуржцы наблюдали за сгорающим дотла автобусом

В автобусе сгорело все, что могло. Фото: https://vk.com/spb_today

В автобусе сгорело все, что могло. Фото: https://vk.com/spb_today

Спасателям не удалось вовремя ликвидировать возгорание, к счастью, никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 18 августа, во Фрунзенском районе на Софийской улице. Обо всем сначала рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», затем информацию дополнили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило к шести часам вечера. На место незамедлительно прибыли пожарные – два расчета, но, увы, к тому моменту в автобусе сгорело все, что могло. По предварительным данным, в пожаре никто не погиб.

Люди уверяют, что транспортное средство могли поджечь. Сотрудникам МЧС предстоит разобраться в причинах инцидента, пока что никаких дополнительных данных не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Санкт-Петербурге BMW сбил четыре машины и сгорел. В Приморском районе города случилось ДТП с участием пяти машин. Виновник ДТП, находившийся внутри, получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.