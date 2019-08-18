На Софийской петербуржцы наблюдали за сгорающим дотла автобусом

На Софийской петербуржцы наблюдали за сгорающим дотла автобусом
В автобусе сгорело все, что могло. Фото: https://vk.com/spb_today

Спасателям не удалось вовремя ликвидировать возгорание, к счастью, никто не пострадал.

Все случилось сегодня вечером, 18 августа, во Фрунзенском районе на Софийской улице. Обо всем сначала рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», затем информацию дополнили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило к шести часам вечера. На место незамедлительно прибыли пожарные – два расчета, но, увы, к тому моменту в автобусе сгорело все, что могло. По предварительным данным, в пожаре никто не погиб.

Люди уверяют, что транспортное средство могли поджечь. Сотрудникам МЧС предстоит разобраться в причинах инцидента, пока что никаких дополнительных данных не поступало.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Санкт-Петербурге BMW сбил четыре машины и сгорел. В Приморском районе города случилось ДТП с участием пяти машин. Виновник ДТП, находившийся внутри, получил травмы средней тяжести и был госпитализирован.

автобус пожар фрунзенский район
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Представитель Шатунова отреагировал на скандал из-за песен «Ласкового ...
Патриарх Кирилл прибыл в Петербург, где его встретил Беглов
Фото молодой Аллы Пугачевой поразили поклонников
Мартин Фриман рассказал о новом сезоне «Шерлока»
На Софийской петербуржцы наблюдали за сгорающим дотла автобусом
Сын Валерии женился втайне от родителей
Петербургская команда выиграла чемпионат России по пляжному футболу
Беглов подвел итоги недели во «Вконтакте»