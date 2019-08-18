В Петербурге BMW сбил четыре машины и сгорел

В Приморском районе города случилось ДТП с участием пяти машин.

Вчера в Приморском районе произошло дорожное происшествие, в котором невольно приняли участие пять автомобилей. Машина виновника аварии в результате загорелась, на помощь выехали пожарники и врачи. Фото и видео с место событий в скором времени появились в соцсети «ВКонтакте» благодаря участникам сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как сообщает представитель отдела пропаганды регионального УГИБДД, произошел инцидент в 17:20. Тогда автомобиль BMW, за рулем которого был молодой человек в возрасте 29 лет, следуя в сторону улицы Яхтенной, по очереди столкнулся с четырьмя иномарками: «Volvo», «Ford», «Audi», и BMW X5, — водители поворачивали налево.

В результате многочисленных ударов BMW 525 загорелся, а виновник ДТП, находившийся внутри, получил травмы средней тяжести и был госпитализирован. За тушение горящего автомобиля принялись пожарные.

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