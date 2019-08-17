Стали известны подробности ДТП с автобусом на Героев

Стали известны подробности ДТП с автобусом на Героев
Среди пассажиров автобуса никто не пострадал. Фото: скриншот VK

Инспекторы ГИБДД Санкт-Петербурга сообщают о трех пострадавших.

Крупная авария произошла в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Citroen нарушил правила и врезался в легковые машины на перекрестке.

Авария произошла на перекрестке пр. Героев и Маршала Захарова, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 17 августа. Водитель Citroen врезался в Chevrolet и, по сообщениям очевидцев, снес машине колесо, сумел объехал автобус №142, но влетел в Mitsubishi.

Инспекторы ГИБДД сообщили, что водители Citroen и двух других автомобилей получили травмы средней степени тяжести. Среди пассажиров автобуса никто не пострадал.

Изначально очевидцы предположили, что на перекрестке произошел сбой светофора, но другие свидетели опровергли эту информацию и заявили, что водитель Citroen целенаправленно поехал на запрещающий сигнал светофора.

Ранее GazetaSPb сообщила, что ГИБДД Перми опубликовало фото с места столкновения автобуса со зданием.

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