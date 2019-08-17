ГИБДД Перми публикует фото с места столкновения автобуса со зданием

Пять детей травмы средней степени тяжести после наезда транспортного средства на магазин.

Пассажирский автобус врезался в здание на Новогайвинской улице Перми. Число пострадавших составляет около 20 человек.

При столкновении транспортного средства с углом магазина погибла женщина, сообщили в МЧС Перми 17 августа. Администрация города сообщила на официальном портале, что в ДТП пострадали 17 человек. Минздрав передает, что пять детей получили травмы средней степени тяжести.

В автобусе находилось 59 человек. По предварительной информации, причиной ДТП считается неполадка транспортного средства. Местное ГИБДД сообщает, что 39-летний водитель не справился с управлением, и опубликовало фотографии с места аварии.

Ранее GazetaSPb сообщила, что в ДТП на “Коле” погиб водитель автомобиля.